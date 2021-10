Puigdemont, la Spagna chiede all'Italia l'arresto degli ex assessori catalani

"Sono molto contento". Queste le uniche parole pronunciate dall'ex presidente catalano Carles Puigdemont all'uscita della Corte d'appello di Sassari dopo la sospensione del procedimento di estradizione a suo carico.



"Riteniamo di aver ottenuto un risultato assolutamente positivo, la Corte ha accolto le conclusioni che sono state formulate dal pg e da me", ha commentato invece l'avvocato Agostinangelo Marras. Puigdemont ha lasciato il tribunale stretto tra gli abbracci dei suoi compagni di partito e l'ovazione degli indipendentisti sardi, corsi e baschi.



Il giudice spagnolo Pablo Llarena ha inviato comunicazioni ufficiali alla Corte d'Appello di Sassari per ricordare che, come nel caso dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont, sono validi ordini d'arresto da lui emessi anche per Clara Ponsatí e Toni Comín, ex assessori regionali recatasi in Sardegna per sostenerlo mentre affronta un'udienza relativa al suo arresto ad Alghero di dieci giorni fa. Lo riportano i media iberici. Il giudice Llarena aveva chiesto alla stessa corte nei giorni scorsi la "consegna immediata" di Puigdemont. Ora afferma di aver avuto notizia "da diversi media" del fatto che anche Ponsatí e Comín potrebbero essere in Sardegna. I due non sono stati arrestati all'arrivo in Italia. Entrambi sono eurodeputati con immunità sospesa dalla giustizia europea.