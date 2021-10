William Shatner, l'attore canadese famoso per aver interpretato il Capitano Kirk nella serie televisiva di Star Trek, sarà uno dei passeggeri del volo spaziale di New Shepard in calendario il 12 ottobre. Lo annuncia Blue Origin, la società di Jeff Bezos. Con Shatner ci saranno a bordo il co-fondatore di Planet Labs, Chris Boshuizen e il co-fondatore di Meditata Glen de Vries.