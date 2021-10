In Russia 25.781 nuovi casi Covid -19 in 24 ore, è 'picco da gennaio'

In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 25.781 nuovi casi di Covid-19: il massimo dallo scorso 2 gennaio secondo l'agenzia Interfax, che riporta i dati del centro operativo nazionale anticoronavirus.

Secondo il centro, nel corso dell'ultima giornata, nel Paese sono stati accertati 883 decessi provocati dalla malattia.

Stando ai dati ufficiali, in totale, dall'inizio dell'epidemia, in Russia sono stati accertati 7.612.317 casi di Covid-19. Il 41,6% degli adulti in Russia, ovvero circa 50 milioni di persone su 120 milioni, ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19: lo ha detto il ministro della Salute russo, Mikhail Murashko, ripreso dall'agenzia Interfax. "Il numero totale di persone che hanno ricevuto la loro prima dose è adesso arrivato vicino ai 50 milioni. Ci sono in totale circa 120 milioni di adulti", ha detto Murashko al Biotechmed Forum secondo quanto riporta Interfax. In Russia vivono circa 146 milioni di persone. Sempre secondo Interfax, Murashko il 17 settembre aveva affermato che 41 milioni di persone avevano completato la vaccinazione contro il Covid in Russia e quasi 47,5 milioni di persone avevano ricevuto almeno la prima dose di vaccino.