Puigdemont: Corte d'appello, per ora niente estradizione ++

La Corte d'appello di Sassari ha sospeso il procedimento di estradizione a carico dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont. Accogliendo la richiesta della procuratrice generale Gabriella Pintus e dell'avvocato difensore Agostinangelo Marras, il collegio presieduto da Salvatore Marinaro e composto da Plinia Azzena e Maria Teresa Lupinu ha ritenuto fondata l'opportunità di attendere la definizione del procedimento pendente su Puigdemont, relativo all'immunità, e alla questione pregiudiziale al vaglio della Corte di Giustizia europea.

L'ex leaer catalano, giunto in Sardegna ieri sera, stamattina è arrivato davanti alla Corte d'appello di Sassari acclamato dalle grida "libertà, libertà" degli indipendentisti sardi. Carles Puigdemont ha sfilato tra due ali di folla, accompagnato dal suo staff e dai suoi legali nella piazza dove un nutrito cartello di associazioni indipendentiste, affiancate da una rappresentanza corsa e da alcune sigle dell'indipendentismo catalano, che hanno organizzato un presidiando davanti al palazzo di giustizia. Oltre cento persone hanno deciso di aderire all'invito delle principali voci dell'indipendentismo sardo per manifestare solidarietà a Puigdemont, arrestato lo scorso 23 settembre all'aeroporto di Alghero in base a un mandato internazionale sollecitato dall'autorità giudiziaria spagnola e rilasciato il giorno dopo.

Dalla Spagna, intanto, è arrivata la notizia che il giudice Pablo Llarena ha inviato comunicazioni ufficiali alla Corte d'Appello di Sassari per ricordare che, come nel caso dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont, sono validi ordini d'arresto emessi anche per Clara Ponsatí e Toni Comín, ex assessori regionali recatasi in Sardegna per sostenerlo mentre affronta un'udienza relativa al suo arresto ad Alghero di dieci giorni fa.