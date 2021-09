Francia: Le Pen crolla nei sondaggi per l'Eliseo, cresce Zemmour

Crollo nei sondaggi per Marine Le Pen. Secondo un ultimo studio realizzato dall'istituto Harris Interactive per Challenges, la candidata del Rassemblement National ottiene solo il 16% delle intenzioni di voto nel primo turno delle elezioni presidenziali del 2022, contro il 24% del mese precedente. Tanto che in molti si chiedono se l'alleata di ferro di Matteo Salvini non stia scontando una sorta di effetto Zemmour, in riferimento ad Eric Zemmour, il polemista di estrema destra seguitissimo in tv che continua a far salire la suspense su una sua possibile candidatura al vertice della Francia.

Secondo lo studio, Zemmour è cresciuto al 13-14% delle preferenze contro il 7% di settembre. Nella destra repubblicana, Xavier Bertrand è il candidato che otterrebbe più voti (14%), davanti a Valérie Pécresse (12%) o Michel Barnier (8%). Emmanuel Macron otterrebbe tra il 23% e il 26% delle preferenze, a seconda delle diverse configurazioni, piazzandosi comunque primo al primo turno del 10 aprile. A sinistra, il candidato della gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, incasserebbe il 13% dei favori. Anne Hidalgo è al 7% e l'ecologista Yannick Jadot al 6%, davanti ad Arnaud Montebourg (2%).

Macron viene dato per vincente con il 54% delle preferenze al secondo turno del 24 aprile.