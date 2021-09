Papa: "Non perdere mai la sanità gratuita"

Il Papa torna a lanciare un appello perché "ci sia sempre un sistema sanitario gratuito" e nei Paesi che lo hanno, "come l'Italia e come altri Paesi, non perderlo", "al contrario arriverebbe solo a coloro che possono pagare", solo loro "avranno diritto alla salute". La sanità gratuita e accessibile a tutti "aiuta a superare le disuguaglianze". Lo ha detto il Papa ricevendo in udienza l'assemblea della Pontificia Accademia per la Vita.

Gli anziani in molte realtà sono considerati "materiale di scarto perché non servono ma sono radice di saggezza per la nostra civiltà" ha detto inoltre il Papa parlando di "eutanasia nascosta, quella delle medicine: sono care e se ne danno la metà e questo significa accorciare la vita degli anziani, con questo rinneghiamo la speranza". Questo è "lo scarto di tutti i giorni, la vita è scartata, stiamo attenti a questa cultura dello scarto. Non è un problema di una legge o di un'altra. E' il problema della scarto", ha evidenziato il Papa.