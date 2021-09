Francia: al via processo in appello a Sid-Ahmed Ghlam

Il processo in appello a Sid-Ahmed Ghlam, gia condannato all'ergastolo per ilo sventato attentato contro una chiesa di Villejuif, nell'hinteland di Parigi, e l'assassinio di Aurélie Châtelain nel 2015, si è aperto oggi dinanzi alla corte d'assise speciale di Parigi.

Lo studente algerino di 30 anni compare assieme ad altri cinque individui, accusati a loro volte di avergli fornito, in diversa misura, un sostegno logistico. Presenti anche i famigliari della vittima.

Sid-Ahmed Ghlam venne fermato nell'aprile del 2015, poco dopo l'uccisione di Chatelain. Il suo nome è inoltre legato a quello di diversi protagonisti degli attentati del 13 novembre 2015, il cui processo si è aperto a inizio settembre. (ANSA).