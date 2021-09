Merkel ad Aquisgrana con Laschet, 'l'Europa sia unita'

"Ogni volta che sono ad Aquisgrana devono pensare all'Europa. E ovunque sia stato Armin Laschet e ovunque abbia preso la parola ha parlato del valore dell'unità dell'Europa". Lo ha detto Angela Merkel nell'ultimo comizio con Armin Laschet ad Aquisgrana, città di origine del candidato cancelliere della Cdu-Csu. L'unità europea è un valore fondamentale, ha detto Merkel, "per la pace e il futuro in Germania e in Europa".

"Armin Laschet è abituato a costruire ponti, è questo lo stile che ha sempre caratterizzato la sua vita. È capace di unire le persone. È capace di costruire sempre di nuovo coesione fra persone anche diverse. E ha dimostrato in tutta la sua vita politica di essere capace di farlo, non solo in modo teorico, ma con passione e cuore". "Domani in ballo c'è la stabilità della Germania. E non è indifferente chi governerà", ha ribadito al cancelliera. Merkel si è poi raccomandata di sollecitare il voto per l'Unione (Cdu-Csu). "Dite alle persone che incontrate: 'ne va del tuo futuro, ne va dei tuoi bambini, ne va dei tuoi genitori'. E solo ogni quattro anni si ha la possibilità di decidere chi lavorerà a tutto questo. Perciò io dico: domani due voti per la Cdu", ha concluso, facendo riferimento al sistema elettorale che prevede due voti per ciascun elettore.