Libia: premier Dbeibah invita sostenitori alla protesta

(ANSA) - TUNISI, 23 SET - Il capo del governo libico di unità nazionale, Abdel Hamid Dbeibah, ha invitato i suoi sostenitori a protestare contro la decisione del Parlamento di Tobruk di revocare la fiducia al suo esecutivo chiamandoli ad "una grande manifestazione" domani in piazza dei Martiri a Tripoli. Lo riporta Aawasat.com.

Secondo il sito, di fronte a centinaia di persone che sostengono il suo governo, riunitisi a Tripoli l'altro ieri, Dbeibah ha detto che le sue dimissioni "sono inaccettabili", impegnandosi a non lasciare il suo incarico fino allo svolgimento delle elezioni.

Quello che è successo è "assurdo e offensivo" per il popolo libico, ha detto il premier. Secondo la stessa fonte Dbeibah ha aggiunto che il parlamento "ovviamente fallirà e non sarà rappresentativo per i libici finché agirà così". La legittimità, ha proseguito, "è solo del popolo libico, l'unico che può decidere, e non delle persone che ostacolano il lavoro e che vogliono solo guerra e distruzione per questo Paese".(ANSA).