Giornata pace: Guterres, 24 ore di cessate il fuoco globale

''Dobbiamo scegliere la pace, è l'unica opzione per riparare il nostro mondo distrutto". Lo ha detto il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres che alla vigilia della Giornata internazionale della pace che l'Onu celebra domani, ha invitato ''i combattenti di tutto il mondo a deporre le armi e osservare una giornata di cessate il fuoco globale''.

"La pace non è un sogno irrealizzabile ha aggiunto Guterres -. È un barlume nel buio, che ci guida sull'unica strada che ci porterà a un futuro migliore per l'umanità". "Dobbiamo rinnovare la nostra fiducia gli uni negli altri", ha insistito. "La pace e il progresso dipendono dalla nostra capacità di riunirci come famiglia umana. Non possiamo lasciare che il nostro futuro sia divorato dall'odio, dalle divisioni, dai conflitti e dalla sfiducia", ha detto Guterres. "È tempo di ricostruire il nostro mondo e di fare la pace con la natura'' ha concluso. (ANSA).