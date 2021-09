Migranti: Grecia inaugura campo 'chiuso' a Samos

Un campo 'chiuso' per migranti e richiedenti asilo è stato inaugurato dalla Grecia sull'isola egea di Samos, che si trova poco distante dalle coste turche.

Una struttura - dovrebbe essere la prima di cinque campi simili - che ha reti con filo spinato, scanner a raggi x, e porte magnetiche: un livello di sicurezza che ha suscitato sia le proteste dei migranti, sia quelle delle ong che li aiutano, per le quali il campo, situato nella località di Vathy, è l'equivalente di una prigione.

Nel campo ci sono attrezzature sportive, cucine condivise e bagni. I migranti - che secondo i media greci potranno uscire tra le 8 e le 20, con l'eccezione di coloro la cui richiesta di asilo è stata respinta - saranno alloggiati in casette prefabbricate. Circa 3.000 persone abiteranno nel campo, che è stato finanziato dall'Unione Europea. I primi 450, al momento accampati altrove con altri 7.500, vi saranno trasferiti lunedì.

Il ministro per le migrazioni Notis Mitarachis, inaugurando la struttura, ha detto che la Grecia "ha creato un centro moderno, sicuro, chiuso e controllato, che ridarà dignità a coloro che cercano protezione internazionale".

Ma ben 45 ong e gruppi della società civile hanno chiesto alla Ue al governo greco di cancellare i limiti di movimento per le persone che vivranno nel campo. Medici senza frontiere (Msf) ha criticato "le reti con filo spinato di tipo militare e i sistemi avanzati di sorveglianza. Il tutto per la detenzione di persone il cui unico 'crimine' è cercare sicurezza e stabilità.

Insieme alla bocciatura di massa delle richieste di asilo, questo centro è un altro simbolo del completo rifiuto dei rifugiati e del loro diritto a chiedere asilo".

Samos è una delle isole greche che ha più subito le ondate migratorie degli ultimi anni, tra le proteste di molti residenti, con i migranti spesso in condizioni di vita difficili.