Usa-Gb-Australia, alleanza indo-pacifica anti Cina

Usa, Gran Bretagna e Australia lanciano un partneriato di sicurezza per la zona indo-pacifica per contenere in particolare la minaccia cinese: lo ha riferito una fonte dell'amministrazione in una conference call con i media, poco prima che i leader dei tre Paesi parlassero in una vertice virtuale.

La nuova alleanza si chiamera' Aukus, acronimo dei tre Paesi.

Lo rende noto la Casa Bianca.

Il nuovo partenariato consentirà tra l'altro all'Australia di dotarsi di sottomarini a propulsione nucleare.

La partnership tra i tre Paesi "aggiornera' la nostra capacita' condivisa di affrontare insieme il XXI secolo e le sue minacce", ha detto il presidente americano Joe Biden. La Francia, ha aggiunto, resta comunque un partner chiave nell'area indo-pacifica. Non c'e' alcuna divisione ragionevole che separa gli interessi dei partner atlantici e pacifici, ha affermato Biden.