Corea Nord: Seul, lanciati due missili balistici in mare

Il comando di Stato maggiore congiunto sudcoreano ha affermato che la Corea del Nord ha lanciato oggi due missili balistici dalla costa orientale nel mar del Giappone. Lo riporta l'agenzia Yonhap, precisando che "le valutazioni sull'accaduto sono ancora in corso".

I tipi di vettori balistici usati, lanciati da zone interne della Corea del Nord, non sono stati ancora identificati e le autorità di intelligence sudcoreane e statunitensi sono impegnate a analizzare i dettagli per ulteriori informazioni, ha chiarito in una nota il comando di Stato maggiore congiunto sudcoreano. "Il nostro esercito mantiene una posizione di piena prontezza in stretta collaborazione con gli Stati Uniti", hanno aggiunto i militari di Seul.

Ulteriori dettagli non sono stati diffusi ad esempio da dove sono stati lanciati con precisione e il percorso di volo seguito, anche se il Giappone ha escluso che i vettori possano aver violazioni la zona economica esclusiva nipponica. L'ultimo test è il secondo lancio di missili balistici da parte del Nord fatto finora quest'anno e il quinto importante test di armi se si tiene conto di quelli che hanno visto i nuovi vettori cruise a lungo raggio provati nel fine settimana.

Lunedì, l'agenzia di stampa nordcoreana Kcna ha riferito che Pyongyang aveva effettuato con successo un test con "un'arma strategica di grande importanza", indicando che la nuova arma possa avere capacità nucleare. Il Nord ha intensificato le operazioni militari nelle ultime settimane, mentre ad agosto ha rimarcato una "grave crisi di sicurezza" per protestare contro le manovre militari estive congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti. Lo Stato eremita ha anche mostrato segnali di riavvio del reattore nucleare del complesso di Yongbyon, come segnalato dall'Aiea, l'agenzia dell'Onu. L'impianto è strategico in quanto produce plutonio per le testate nucleari. In base alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alla Corea del Nord è vietata qualsiasi attività su missili balistici e nucleare.