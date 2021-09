Il mullah Baradar ricoverato dopo scontro con uomini Haqqani

Il mullah Abdul Ghani Baradar, vicepremier del governo talebano, è ricoverato a Kandahar dopo essere rimasto ferito in uno scontro con membri della rete Haqqani la scorsa settimana. Lo scrive il Pashtun Times su Twitter citando "un membro della famiglia del leader talebano".

Baradar "è sotto la protezione del Pakistan e i familiari non sono ancora autorizzati a vederlo", aggiunge il tweet. Nei giorni scorsi il mullah avrebbe avuto una violenta lite con gli Haqqani nel palazzo presidenziale di Kabul dopo la quale, hanno riferito fonti talebane alla Bbc, avrebbe lasciato Kabul per tornare a Kandahar dove non è più apparso in pubblico.

Dopo il violento scontro con esponenti della rete Haqqani, il mullah Baradar avrebbe contattato le autorità del Qatar per denunciare l'impossibilità di rispettare gli accordi firmati a Doha con gli Stati Uniti proprio a causa della linea intransigente degli Haqqani. Lo riporta il network indiano Republic, citando fonti informate, secondo cui Baradar avrebbe anche fatto trasmettere il messaggio all'amministrazione di Joe Biden negli Usa.