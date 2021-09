Navalny dal carcere: 'Mi bloccano per zittirmi in vista del voto'

Alexei Navalny, in un post affidato a Instagram, sostiene che gli vengono limitati gli incontri con il suo avvocato nel tentativo, alla vigilia delle elezioni del 19 settembre, d'impedirgli di comunicare con i suoi sostenitori e di pubblicizzare la strategia del 'voto intelligente' e così "lottare per un futuro migliore per il nostro Paese contro coloro che ci trascinano nel fango". "E' da voi pappemolli, che vivete nel comfort, che vengono bloccati i siti su internet. Mentre da noi, in prigione, bloccano direttamente le persone", dice Navalny con una battuta.

"La paura del Cremlino nei confronti del voto intelligente è cosi grande, che hanno bloccato me. Ora, quando mi viene a visitare un avvocato, lo fanno passare, ma subito dopo nella stanza dove parliamo attraverso il vetro giunge un addetto della colonia e ci informa che l'incontro con l'avvocato 'viola l'orario quotidiano' e lo interrompe. Vengo riportato indietro nella mia baracca", dice Navalny. "E' illegale, ovviamente. Ma perché lo fanno? A causa vostra. Perché io qui tutti i giorni vi incito ad andare a votare il 19 settembre e ad usare il "voto intelligente" per battere Russia Unita (sistema che, con l'uso di siti e app, suggerisce il voto verso candidati alternativi, ndr). Più persone riesco a convincere e più possibilità abbiamo di far uscire dalla Duma un paio di disgustosi ladri di Putin. Così qualcuno al Cremlino ha deciso che alla vigilia delle elezioni mi sarei ispirato e avrei scritto qualcosa che avrebbe convinto molte persone", scrive ancora Navalny. "Non lasciate che pensino che semplicemente proibendomi di scrivere post faranno amare a tutti Russia Unita", dice Navalny esortando a scaricare l'app Navalny (che ancora si trova negli store online poiché Apple e Google non la bloccano, così come invece chiesto dalle autorità russe, ndr) attraverso la quale si può consultare il 'voto intelligente'.