Weber, non mi candiderò alla presidenza del Parlamento Ue

Manfred Weber, presidente del gruppo del Ppe al Parlamento Ue, ha annunciato che non si candiderà alla presidenza del Parlamento europeo nel rinnovo delle cariche di metà mandato. Weber precisa che "la seconda metà del mandato alla presidenza dell'Eurocamera appartiene al Gruppo del Ppe", dopo la staffetta con i Socialisti e Democratici.

"Alle ultime elezioni, il Ppe ha mantenuto in modo convincente la sua posizione di più grande partito politico in Europa.

Durante i negoziati politici che sono seguiti tra i tre maggiori gruppi politici, il mandato del presidente del Parlamento è stato diviso tra S&D e Ppe", spiega Weber.

"Quindi, con l'avvicinarsi del medio termine alla fine dell'anno, il Gruppo del Ppe sta ora avviando il processo per designare il nostro candidato ad assumere il ruolo di Presidente dalla sessione plenaria di gennaio in poi", ha aggiunto.