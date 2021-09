Biden, clima minaccia esistenziale, agire subito

Gli effetti del cambiamento climatico sono davanti agli occhi di tutti, anche degli scettici. Lo afferma Joe Biden a New York, visitando le aree più colpite dall'uragano Ida.

"Dobbiamo agire sul clima: siamo determinati a combattere il cambiamento climatico", aggiunge il presidente americano mettendo in evidenza come il cambiamento climatico è una "minaccia esistenziale. Dobbiamo ascoltare gli esperti quando ci dicono che è una situazione da "codice rosso".

Il cambiamento climatico mette il "paese e il mondo in pericolo. Non è una iperbole, è la verità", afferma Biden sottolineando come gli esperti ci "mettono in guardia da anni" sui rischi del clima che ora "stiamo vedendo" di persona. Il presidente americano coglie quindi l'occasione per invitare il Congresso ad approvare la sua agenda, che include la lotta al cambiamento climatico con la creazione allo stesso tempo di posti di lavoro.