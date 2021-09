Scontro sulla casa di Al Capone a Miami, forse sarà demolita

La casa di Al Capone a Miami, dove il gangster è vissuto ed è morto, è al centro di una controversia. I costruttori che hanno acquistato la proprietà durante l'estate vogliono demolirla e costruire al suo posto una villa moderna su due piani con otto camere da letto, otto bagni, una sauna e una spa. Ma i loro piani potrebbero saltare: il prossimo 13 settembre è infatti in calendario una riunione del Miami Beach Historic Preservation Board, chiamato a esprimersi sulla possibilità di concedere all'abitazione di Al Capone la designazione di 'casa storica'.

La proprietà, che si trova al 93 Palm Ave., era stata acquistata da Al Capone nel 1928 per 400.000 dollari. Il gangster vi aveva trascorso anni e si ritiene che proprio nella casa pianificò il massacro di San valentino, durante il quale sette membri di una gang rivale furono uccisi in un parcheggio di Chicago da uomini travestiti da poliziotti.