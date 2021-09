Afghanistan, Di Maio e Guerini riferiscono oggi in Parlamento

I ministri Di Maio e Guerini riferiscono in Parlamento sulla situazione in Afghanistan.

"Le immagini strazianti dei profughi e le aspettative di pace e sviluppo di un intero popolo ribaltate in pochi giorni non possono lasciarci indifferenti. Non ci lascia certo indifferenti la prospettiva che i progressi faticosamente raggiunti in 20 anni, soprattutto per le donne, possano essere cancellati. Lavoriamo perché ciò non avvenga. Vogliamo rimanere al fianco del popolo afghano". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nell'informativa sull'Afghanistan al Senato."

"Crediamo nella necessità di coinvolgere tutti gli attori internazionali che possano contribuire alla definizione di una strategia sostenibile nei confronti dell'Afghanistan. Come Presidenza di turno, abbiamo proposto la piattaforma del G20, più ampia e inclusiva, per affrontare le principali sfide del dossier afghano. Stiamo verificando condizioni, modalità e tempistiche per un vertice straordinario dedicato all'Afghanistan, che potrebbe essere preceduto da riunioni preparatorie dei Ministri degli Esteri", ha detto Di Maio.

