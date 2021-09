Leader milizia di al-Fatah evaso da carcere israeliano

Zacharia Zbeidi, carismatico leader di una milizia di al-Fatah attiva in Cisgiordania nella seconda intifada, è evaso la scorsa notte dal carcere israeliano di Gilboa con cinque compagni definiti ''terroristi'' dalla radio militare.

Secondo l'emittente i detenuti palestinesi hanno scavato per mesi un tunnel sotto la torre di guardia del carcere e sono riusciti a raggiungere un'arteria vicina.

La fuga è stata scoperta stamane con molte ore di ritardo e non è noto se i fuggiaschi si siano diretti verso la vicina Cisgiordania, verso la Giordania o se siano ancora in territorio israeliano. Polizia ed esercito cercano di catturarli.

"Un fatto serio": così il premier Naftali Bennett ha definito la fuga dei sei palestinesi, sottolineando che "occorre uno sforzo complessivo da parte di tutti i servizi di sicurezza" per catturare gli evasi.

Secondo alcune valutazioni dello Shin Bet (il servizio di sicurezza interno) - riprese dai media - i sei (che sono tutti di Jenin) si sarebbero separati una volta fuori dalla prigione: 2 in Giordania e 4 nel nord della Cisgiordania. Cinque dei fuggitivi sono della Jihad islamica e uno - Zakaria Zubeidi - è un ex comandante a Jenin delle Brigate Martiri al Aqsa, ala militare di Fatah. Partecipano alle ricerche l'esercito e gli apparati di sicurezza.