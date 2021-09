Iran, sul nucleare non aspetteremo gli Usa per sempre

"L'Iran non aspetterà per sempre mentre gli Stati Uniti mettono pressione al popolo iraniano con la leva illegale delle sanzioni. Questa finestra non sarà aperta per sempre per Washington". Così il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Saeed Khatibzadeh, commentando l'impasse sui negoziati a Vienna per il ritorno degli Usa all'intesa nucleare del 2015 (Jcpoa) e la revoca delle sanzioni a Teheran.

"Mi auguro che i funzionari americani sappiano come rispettare i loro impegni. Se gli interessi dell'Iran verranno garantiti nell'ambito del Jcpoa e questo sarà accertato, l'Iran rispetterà tutti i suoi obblighi" derivanti dall'accordo, ha aggiunto il portavoce, lanciando anche un avvertimento contro un possibile "uso politico" dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), che "porterebbe a una reazione dell'Iran". (ANSA).