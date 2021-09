Usa: Cnn, sciamano si dichiarerà colpevole assalto Congresso

Jacob Chansley, lo 'sciamano' cospirazionista di QAnon che partecipo' all'assalto di Capitol Hill indossando sul petto nudo tatuato una pelle d'orso con le corna, è pronto a dichiararsi colpevole. Lo riporta la Cnn, citando atti processuali.

Chansley, in carcere dall'attacco del 6 gennaio, è stato incriminato per sei reati federali, compreso aver causato disordine civile e aver ostacolato l'attività del Congresso che doveva certificare la vittoria di Joe Biden, ma i documenti giudiziari non indicano di quali capi di imputazione si assumerà la responsabilità oggi. Finora il dipartimento di giustizia si è assicurato 50 dichiarazioni di colpevolezza tra i quasi 600 incriminati per l'assalto al parlamento americano.