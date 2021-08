Usa: Ida fa la prima vittima, oltre un milione senza elettricità in Louisiana

Oltre un milione di persone nello Stato della Louisiana sono senza corrente elettrica a causa dell'uragano Ida: lo riporta il sito di monitoraggio PowerOutage.US, secondo quanto scrive la Cnn.

Le interruzioni delle forniture di energia elettrica hanno colpito 1.006.861 clienti, mentre nel vicino Mississippi 48.515 clienti sono senza elettricità. Nel complesso, 1.082.955 utenti tra gli Stati della Louisiana e del Mississippi sono adesso senza corrente elettrica a causa dell'uragano Ida: è quanto emerge dai dati del sito di monitoraggio PowerOutage.US, secondo quanto riporta la Cnn. Nel Mississippi i clienti senza elettricità sono aumentati a 71.894.

Ida continua la sua marcia in Louisiana, ma si indebolisce ed è declassato a categoria 2, però fa la sua prima vittima: secondo quanto riportato dai media locali, una persona è morta a causa di un albero caduto in seguito alle forti piogge e ai venti sostenuti. Ida continua a muoversi in Louisiana causando innumerevoli danni, di cui si avrà un quadro solo nelle prossime ore.

Il presidente americano Joe Biden ha approvato la richiesta della Louisiana di dichiarare lo stato di "grande disastro federale" nel territorio. La decisone, riporta la Cnn, rende disponibili fondi federali alla popolazione colpita in 25 contee, ha reso noto la Casa Bianca in un comunicato. "L'assistenza può includere sovvenzioni per alloggi temporanei e riparazioni domestiche, prestiti a basso costo per coprire perdite di proprietà non assicurate e altri programmi per aiutare gli individui e gli imprenditori a riprendersi dalle conseguenze del disastro", spiega la nota.