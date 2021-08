Afghanistan: lascia il Paese la nota giornalista di ToloNews

Beheshta Arghand, la giornalista del network afgano ToloNews che due settimane fa aveva fatto storia con la sua intervista ad un alto esponente talebano, ha lasciato l'Afghanistan. Lo scrive oggi la Cnn.

La notizia della sua intervista aveva fatto il giro del mondo, anche perché il primo notiziario 24/7 del Paese aveva riportato così una donna a condurre sul suo schermo. E due giorni dopo Arghand aveva fatto un altro scoop, intervistando Malala Yousafzai, l'attivista pakistana e premio Nobel sopravvissuta nel 2012 ad un tentato omicidio da parte dei talebani pakistani.

Arghand stava aprendo una pista, ma il suo lavoro è stato sospeso: ha deciso di lasciare l'Afghanistan citando i pericoli che stanno affrontando i giornalisti e l'intera popolazione. In un messaggio inviato alla Cnn via WhatsApp, infatti, Arghand ha ammesso: "Ho lasciato il Paese perché, come milioni di persone, temo i talebani".

Da parte sua, il proprietario di ToloNews, Saad Mohseni, ha commentato che il caso di Arghand è emblematico della situazione in Afghanistan: "Quasi tutti i nostri noti reporter e giornalisti se ne sono andati", ha detto Mohseni all'emittente Usa. "Stiamo lavorando come matti per sostituirli con nuove persone", ha aggiunto.