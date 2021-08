Macron in Iraq, non abbassare la guardia sull'Isis

Il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato a "non abbassare la guardia" contro i jihadisti dell'Isis che rimangono "una minaccia", soprattutto in Iraq dove è in visita.

"Sappiamo tutti che non dobbiamo abbassare la guardia, perché l'Isis resta una minaccia. Per il governo iracheno la lotta contro questi gruppi terroristici è una priorità", ha detto Macron dopo un incontro con il Il primo ministro iracheno, Moustafa al-Kazimi, a Baghdad, dove tra qualche ora inizierà un vertice con i leader del Medio Oriente.