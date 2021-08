Bangladesh: 21 morti e 50 dispersi in naufragio barcone

Almeno 21 persone sono morte annegate e circa altre 50 sono disperse in Bangladesh, dove l'urto con altre due imbarcazioni per trasporto merce ha fatto affondare un barcone carico di un centinaio di passeggeri in un piccolo lago, nella zona del delta dove sboccano i grandi fiumi Gange e Brahmaputra, a un'ottantina di chilometri da Dhaka. Lo scrivono diversi media.

"Stavo pascolando il bestiame quando ha sentito un fragore e ho visto una dei due battelli cargo colpire il barcone, che è affondato rapidamente", ha raccontato il testimone oculare Nurul al quotidiano locale Daily Star.

L'enorme zona del Delta del Gange e percorsa da ogni genere di imbarcazione in quanto l'acqua è quasi sempre l'unico modo di spostamento. Gli incidenti sono frequenti. Lo scorso maggio 26 persone morirono quando il motoscafo su cui viaggiavano urtò una chiatta piena di sabbia sul fiume Padma (la parte terminale del Gange). In un altro naufragio in questa regione in 78 persero la vita nel febbraio 2015.