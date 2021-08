Libia: capo Parlamento minaccia una sfiducia al governo

Il Parlamento libico "ritirerà la fiducia al Governo provvisorio di unità nazionale guidato da Abdul Hamid Dbeibah se questi non parteciperà a un'audizione parlamentare sulla propria performance" o se in quella sede non riuscirà a convincere i deputati della bontà del proprio operato: lo ha sostenuto il presidente della stessa Camera dei rappresentanti, Aqila Saleh, come riporta oggi il sito Alwasat.

Saleh, in dichiarazioni fatte ieri sera, ha ricordato che "il governo deve comparire davanti alla Camera dei rappresentanti entro dieci giorni" e ha sostenuto che il premier ha assegnato a milizie dell'ovest "un budget maggiore rispetto a quello dell'esercito" del generale Khalifa Haftar.

Inoltre il suo governo di Dbeibah "non è riuscito a unificare le istituzioni, a fornire ai cittadini cibo, medicine, elettricità, riconciliazione nazionale e a prepararsi alle elezioni", ha sostenuto ancora il capo della Camera dei rappresentanti. L'assemblea basata a Tobruk "deciderà se confermare o togliere la fiducia al governo dopo aver ascoltato sue spiegazioni", ha avvertito Saleh formulando una minaccia che però, sulla base dei numeri in parlamento, potrebbe risultare vana.