Merkel: 'Evacuazione avanti il più possibile per gli afghani'

"Continueremo la missione di evacuazione il più a lungo possibile", in modo che gli afghani che hanno aiutato i tedeschi sul posto "possano lasciare il paese". Lo ha detto Angela Merkel al Bundestag, aggiungendo: "Concentriamoci con tutte le forze sull' evacuazione all'aeroporto di Kabul". Secondo la cancelliera, "la fine del ponte aereo annunciata in pochi giorni, dal momento che il presidente americano ieri nel G7 non ha citato alcuna altra data, non deve essere la fine degli sforzi per aiutare le forze locali e per proteggerle"

"Il dialogo con i talebani deve continuare" per salvaguardare le conquiste degli afghani, ha aggiunto Merkel parlando al Bundestag durante un intervento straordinario che dovrebbe essere l'ultimo come cancelliera. Merkel ha anche ricordato di aver incontrato Vladimir Putin, e ha sottolineato che anche con Mosca "il dialogo va portato avanti".

Il presidente cinese Xi Jinping ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo russo Vladimir Putin dedicata "alla situazione venutasi a creare in Afghanistan". Lo riportano i media ufficiali di Pechino. La Cina rispetta "sovranità, indipendenza e integrità territoriale dell'Afghanistan", non interferisce negli affari interni, puntando a "un ruolo costruttivo" per una soluzione politica. Il presidente Xi Jinping ha detto all'omologo russo Vladimir Putin che la Cina "è disposta a rafforzare comunicazione e coordinamento con tutte le parti della comunità internazionale e a incoraggiare tutte le parti afghane a negoziare una struttura politica aperta e inclusiva, ad attuare una politica interna ed estera moderata e stabile, del tutto tagliata fuori da organizzazioni terroristiche, coi Paesi di tutto il mondo, in particolare i vicini".

Una delegazione talebana e l'ambasciatore cinese in Afghanistan Wang Yu si sono incontrati martedì a Kabul, secondo quanto riportato dal Quotidiano del Popolo. "La Cina ha mantenuto una comunicazione e una consultazione fluida ed efficace con i talebani e Kabul è "naturalmente una importante piattaforma e canale per le due parti al fine di discutere questioni importanti", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, nel briefing quotidiano. Sui temi trattati a Kabul, i media hanno riferito di un focus su situazione in Afghanistan, sicurezza di ambasciata e diplomatici cinesi, relazioni bilaterali e aiuti umanitari.