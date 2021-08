Covid: Spagna, tolta la quarantena per arrivi da 6 Paesi

(ANSA) - MADRID, 25 AGO - Il governo spagnolo ha eliminato il requisito di quarantena obbligatoria per i viaggiatori provenienti da Argentina, Colombia, Bolivia, Brasile, Namibia e Sudafrica. Lo riportano diversi media, che spiegano che il Ministero della Sanità non ha prorogato l'ordine che stabiliva l'applicazione di questa misura, scaduto il 23 agosto.

Per poter essere ammessi in Spagna per turismo da questi Paesi, spiegano le autorità, sarà necessario mostrare un certificato di vaccinazione valido. (ANSA).