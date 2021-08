Usa: capo Proud Boys condannato a oltre 5 mesi

Enrique Tarrio, leader del gruppo di estrema destra Proud Boys, e' stato condannato a oltre cinque mesi di carcere per le sue responsabilita' nel rogo lo scorso dicembre di uno striscione dell'organizzazione Black Lives Matter in una chiesa a Washington e per la detenzione di caricatori ad alta capacita', pochi giorni prima dell'assalto al Congresso. Lo riferisce la Cnn.