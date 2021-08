Covid: L'India verso la terza ondata e la Cina azzera i contagi

Un significativo grido d'allarme per una terza ondata di Covid-19, che potrebbe avere il suo picco in India verso la fine di ottobre, è arrivata da un comitato nazionale di esperti nominati dal National Institute of Disaster Management che risponde al ministero degli Interni. Il rapporto del gruppo, che comprende i direttori dei più importanti istituti del paese, è la prima voce indiana che concorda con le previsioni sulla terza ondata già fatte da studi stranieri. Secondo gli scienziati la terza ondata è già in corso nel paese, a dispetto dei dati calanti di nuovi casi: l'indice R di diffusione del virus è infatti in risalita dall'ultima settimana di luglio. Lo studio che è stato presentato oggi all'ufficio del premier Modi si focalizza in particolare sulle strategie per difendere dal virus i bambini più vulnerabili.

Gli esperti sottolineano che il paese "in termini di numero di pediatri, attrezzature e personale sanitario è largamente impreparato ad affrontare l'emergenza che potrebbe crearsi se un ampio numero di bambini venissero aggrediti dal virus" e suggeriscono di avviare al più presto la vaccinazione dei bambini fragili e di quelli disabili. Secondo lo studio, nell'80% dei centri di cure primarie dell'India mancano i pediatri e qualsiasi tipo di attrezzatura per curare i bambini.

Intanto la Cina ha azzerato domenica i contagi a diffusione interna a un mese circa dall'accertamento di metà luglio del focolaio di variante Delta del Covid emerso all'aeroporto di Nanchino. E' quanto ha riportato la Commissione sanitaria nazionale, secondo cui i casi importati sono stati 21 di cui 5 nel Guangdong, 4 a Shanghai, 3 sia a Tianjin sia nello Yunnan, 2 a Pechino e uno ciascuno nelle province di Shanxi, Zhejiang, Henan e Sichuan. La più grave recrudescenza in Cina della pandemia da mesi, guidata dalla variante Delta altamente contagiosa, è stata portata sotto controllo con test di massa e blocchi mirati alle attività.