Spagna mette a disposizione Usa 2 basi per evacuare afgani

(ANSA) - MADRID, 22 AGO - Gli Stati Uniti potranno utilizzare le basi militari di Rota e Morón in Spagna come punti logistici per l'evacuazione di propri collaboratori dall'Afghanistan. Lo si apprende da comunicati stampa di Washington e Madrid, nei quali si spiega che il presidente Joe Biden e il premier Pedro Sánchez sono arrivati a questo accordo in una conversazione telefonica tenutasi ieri. Entrambe le basi in questione si trovano in Andalusia, nel sud della Spagna, e sono già utilizzate dagli Usa in altri contesti.

Ieri sera, aggiunge la nota del governo spagnolo, in un volo di evacuati atterrato presso la base di Torrejón de Ardoz (Madrid) — messa a disposizione dalla Spagna come punto di prima accoglienza anche per collaboratori dell'Ue — sono giunte anche 64 persone che avevano lavorato con Washington. (ANSA).