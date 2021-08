Iran: ministro Esteri giapponese in visita a Teheran

TEHERAN - Il ministro degli Esteri giapponese Motegi Toshimitsu, in visita in Iran, ha incontrato oggi a Teheran il suo omologo uscente iraniano Mohammad Javad Zarif e il segretario del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale, l'ammiraglio Ali Shamkhani: lo riporta l'agenzia di stampa Irna spiegando che si è discusso di questioni bilaterali, mediorientali e internazionali.

Il ministro giapponese, arrivato ieri sera a Teheran, incontrerà anche il presidente iraniano Ebrahim Raisi.

Toshimitsu ha commentato che i suoi viaggi mirano ad alleviare la tensione nella regione.

La visita di due giorni di Toshimitsu fa parte del suo tour del Medio Oriente iniziato il 15 agosto, che lo ha già portato in Egitto, Palestina, Israele, Giordania, Turchia e Iraq.

L'ultima tappa del suo tour sarà il Qatar. (ANSA).