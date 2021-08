Nato, evacuati 12mila fra stranieri e impiegati afghani

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Circa 12.000 fra stranieri e afgani che lavorano per ambasciate e gruppi di aiuto internazionali sono stati evacuati dall'Afghanistan da quando i talebani sono entrati nella capitale Kabul, domenica scorsa. Lo ha dichiarato un funzionario della Nato, citato da Al Jazeera, sottolineando che "il processo di evacuazione è lento, in quanto rischioso, perché non vogliamo alcuna forma di scontro con membri talebani o civili fuori dall'aeroporto".

I talebani hanno respinto ogni responsabilità in merito ai disordini all'aeroporto, assediato da migliaia di persone che cercano disperatamente di fuggire dal Paese tornato sotto il dominio. Almeno 12 persone sono state uccise dentro e intorno all'aeroporto da domenica. (ANSA).