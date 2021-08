Grecia: un muro di 40 km al confine con la Turchia

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - La Grecia ha eretto una barriera dotata di un sistema di sorveglianza lungo un tratto di 40 chilometri del suo confine con la Turchia per fermare un'eventuale ondata di migranti dall'Afghanistan. Lo riporta la Bbc.

"Non possiamo aspettare passivamente il possibile impatto", ha detto ieri il ministro della Protezione dei cittadini, Michalis Chrisochoidis, durante una visita nella regione di Evros: "I nostri confini rimarranno inviolabili".

Le dichiarazioni di Chrisochoidis seguono i commenti del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, secondo il quale un forte aumento della popolazione che lascia l'Afghanistan potrebbe rappresentare "una seria sfida per tutti". Secondo Erdogan "una nuova ondata di migrazione è inevitabile se le misure necessarie non vengono prese in Afghanistan e in Iran".

Da parte sua, Chrisochoidis ha osservato che la crisi afgana ha creato nuove "possibilità per i flussi di migranti" in Europa. (ANSA).