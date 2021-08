Putin, 'Afghanistan è lezione, non si esporta democrazia'

(ANSA) - MOSCA, 20 AGO - "Non si può imporre il proprio stile di vita su altri popoli, perché hanno le loro tradizioni. Questa è la lezione da trarre da quanto accaduto in Afghanistan. D'ora in poi lo standard sarà il rispetto delle differenze, perché non si può esportare la democrazia, che uno lo voglia o no". Lo ha detto Vladimir Putin nel corso della conferenza stampa con Angela Merkel. (ANSA).