Malaysia: nominato premier storico membro del partito Umno

(ANSA-AFP) - KUALA LUMPUR, 20 AGO - Ismail Sabri Yaakob, membro dell'Umno (Organizzazione nazionale malese unita), il partito che ha governato la Malaysia per sei decenni, è stato nominato primo ministro, smorzando le speranze dell'opposizione di salire al potere. Il 61enne veterano politico malese ha ricevuto il sostegno della maggioranza dei parlamentari e "in conformità con la Costituzione" il sultano Abdullah Shah lo ha nominato primo ministro, si legge in una nota del palazzo reale.

"Il re spera che, con la nomina del nuovo primo ministro, i disordini politici del Paese siano finiti", si legge nel testo.

Ismail Sabri Yaakob dovrebbe prestare giuramento sabato. Il suo predecessore Muhyiddin Yassin si è dimesso lunedì dopo 17 turbolenti mesi al potere e dopo aver perso la maggioranza in parlamento a causa del risentimento per la sua gestione dell'epidemia di Covid-19. Il nuovo leader proviene dai ranghi dell'Umno, che ha governato la Malaysia per sei decenni prima di perdere le elezioni nel 2018 a seguito di scandali di corruzione. (ANSA-AFP).