Covid: quarta ondata in Germania, ma per ora non c'è allarme

(ANSA) - BERLINO, 20 AGO - Nella valutazione del Robert Koch Institut, la quarta ondata della pandemia da Covid in Germania è già iniziata. È quello che gli esperti dell'istituto di riferimento del governo tedesco ha affermato in un rapporto pubblicato ieri sera. Al momento tuttavia non ci sono segnali di allarme. Da settimane nella Repubblica federale il numero dei contagi da Covid è in aumento, ma grazie alla campagna vaccinale, l'incidenza settimanale non è il primo parametro di riferimento: a segnare la differenza nelle politiche anticovid sarà il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva.

Stando al bollettino odierno, i nuovi contagi registrati nelle 24 ore sono 9.280, rispetto ai 5.578 segnati la settimana precedente; 13 i decessi (erano 19 una settimana fa).

L'incidenza settimanale è salita a 48,8 nuovi contagi su 100 mila abitanti, sette giorni fa era 30,1. (ANSA).