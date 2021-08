Afghanistan: oggi parla ancora Biden. Telefonata con Macron

(ANSA) - WASHINGTON, 20 AGO - Joe Biden torna a parlare oggi dell'Afghanistan, in particolare dell'evacuazione dei cittadini americani e delle loro famiglie, dei richiedendi il visto speciale di immigrazione e degli afghani vulnerabili. Il suo intervento e' previsto alle 13 ora locale (le 19 in Italia), informa la Casa Bianca. Il commander in chief intanto ha parlato della situazione in Afghanistan anche col presidente francese Emmanuel Macron, in vista del G7. (ANSA).