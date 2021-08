Tibet: a Lhasa cerimonia 70 anni da 'liberazione pacifica'

(ANSA) - PECHINO, 19 AGO - La Cina ha celebrato oggi i 70 anni della "liberazione pacifica" del Tibet, con una solenne cerimonia tenuta a Lhasa, capoluogo della vasta regione autonoma himalayana.

"In questa fase dovremmo avere un vivo apprezzamento delle caratteristiche distintive del lavoro legato al Tibet, rafforzando il governo sociale ed esplorando nuovi modi di condurlo e mobilitare i funzionari e il pubblico in generale, di tutti i gruppi etnici, per forgiare una difesa inattaccabile contro le attività separatiste", ha affermato Wang Yang, a capo della Conferenza consultiva del popolo cinese, componente del Comitato permanente del Politburo e numero quattro nella scala gerarchica del Partito comunista cinese.

Wang, nel resoconto dei media ufficiali, ha invitato a rafforzare l'armonia e la stabilità, parlando "del successo che il Paese ha ottenuto nella regione per decenni. Il Tibet ora gode di una stabilità sociale continua", ha notato Wang, chiedendo ulteriori sforzi su misura.

Parlando dei vari gruppi etnici, Wang ha sollecitato un "forte senso della nazione cinese come un'unica comunità" e ha sottolineato l'unità etnica e il progresso, perché "solo quando tutti i gruppi etnici lavorano insieme all'unisono con lo stesso scopo in mente possiamo creare una forza potente per ottenere il grande ringiovanimento della nazione cinese".

Il Tibet è una delle province cinesi nel mirino di Paesi occidentali e attivisti dei diritti umani, che accusano Pechino di politiche repressive, discriminatorie e di assimilazione culturale delle minoranze volute dal governo centrale: accuse che la Cina respinge. A luglio, il presidente Xi Jinping volò in Tibet per la prima volta da presidente della Repubblica popolare, primo presidente a farlo dopo Jiang Zemin nel 1990, veicolando un messaggio chiaro sulla guida del Partito comunista: l'attuazione delle sue linee politiche è la chiave per governare la regione "in una nuova era" e per scrivere "un nuovo capitolo di stabilità duratura e di sviluppo di alta qualità". (ANSA).