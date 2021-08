Malta, Fenech a processo come mandante omicidio Caruana

A Malta il tycoon Yorgen Fenech è stato rinviato ieri a giudizio con l'accusa di essere stato il mandante e l'organizzatore del complotto per l'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, uccisa con una bomba piazzata nella sua auto il 16 ottobre 2017. L'accusa ha chiesto l'ergastolo per omicidio volontario premeditato e altri 30 anni per l'associazione a delinquere. Il processo si dovrà tenere entro 30 mesi.