Farnesina, continua l'impegno per l'evacuazione di afghani

"La Farnesina continua il proprio impegno con operazioni di rimpatrio, rivolgendo un'attenzione speciale a chi ha collaborato per l'Italia e a chi è minacciato, come donne e giovani". Lo scrive il ministero degli Esteri in un tweet dopo l'arrivo all'aeroporto di Fiumicino di 202 afghani, tra i quali l'attivista Zahra Ahmadi e le ricercatrici della Fondazione Veronesi. (ANSA).