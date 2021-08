A Kabul immagini volti femminili ricoperti di vernice

A Kabul molte immagini di donne nelle vetrine dei negozi sono state vandalizzate, tolte o coperte di vernice, segno del nuovo clima instaurato dai Talebani tre giorni dopo la loro presa del potere. In questi ultimi 20 anni i negozi di moda come i saloni di bellezza o manicure sono sorti numerosi. Ora molti di questi sono rimasti chiusi. E molte immagini di volti femminili scoperti, anche in abiti nuziali, sono oscurati con la vernice. Viene riferito in particolare di un talebano con un fucile automatico a tracolla che gira per i negozi della periferia di Kabul che imbratta di vernice spray nera le vetrine non gradite.