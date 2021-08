Germania: Forsa, Spd sorpassa i Verdi e incalza Cdu-Csu

(ANSA) - BERLINO, 18 AGO - I socialdemocratici tedeschi sorpassano i Verdi nel sondaggio Forsa di questa settimana e, a poche settimane dal voto del 26 settembre in Germania, si avvicinano di molto all'Unione (Cdu-Csu). Stando al rilevamento, il partito di Olaf Scholz ha adesso il 21% (+2) delle preferenze contro il 19% dei Verdi (-1), mentre i conservatori di Armin Laschet restano fermi al 23%.

In questa costellazione Unione e Spd potrebbero nominare il prossimo cancelliere, gli ecologisti no.

I liberali si assestano sul 12%, la sinistra della Linke registra un 6% e l'ultradestra di Afd il 10% delle preferenze.

Anche nella cosiddetta "Kanzlergfrage", nello scenario puramente teorico in cui i tedeschi potessero votare direttamente per il cancelliere, Scholz è ancora in vantaggio con il 29% dei consensi personali, contro il 15% per la verde Annalena Baerbock e il 12 per il leader della Cdu Armin Laschet (ANSA).