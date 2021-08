Afghanistan: a Herat le ragazze tornano a scuola con l'hijab

Le ragazzine di Herat sono tornate a scuola questa settimana, solo pochi giorni dopo la conquista della città nel nordovest dell'Afghanistan da parte dei talebani: lo riporta l'agenzia di stampa francese Afp sulla base di un video ripreso da uno dei suoi cameraman nel Paese. Le studentesse, riprese mentre entrano in una scuola locale e chiacchierano nei cortili dell'istituto, apparentemente ignare della situazione che le circonda, indossano hijab bianchi e tuniche nere. Scene, queste, molto diverse rispetto all'Afghanistan degli anni Novanta, quando i talebani imposero una versione integralista della sharia, che negava per gran parte l'istruzione e il lavoro alle donne. "Vogliamo progredire come altri Paesi", ha detto una studentessa, Roqia: "E speriamo che i talebani mantengano la sicurezza. Non vogliamo la guerra, vogliamo la pace nel nostro Paese".