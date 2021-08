Torna una donna a condurre sul principale canale news afgano

Tolo News ha mandato in onda un'intervista a Maulvi Abdulhad Hemad condotta dalla giornalista Beheshta Arghand. Durante il colloquio è stato chiesto al funzionario dei talebani della situazione di Kabul e delle perquisizioni casa per casa in città. "La gente non dovrebbe sentirsi minacciata dai talebani; siamo qui per proteggerli", ha risposto Hemad, che ha chiesto agli afghani di non lasciare il loro Paese.

Anche la giornalista di Tolo News, Hasiba Atakpal, ha riferito della situazione a Kabul con un collegamento dal bazar, affermando che "il numero di donne in città è diminuito dall'ingresso dei talebani".