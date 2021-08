Borrell, dobbiamo parlare con i Talebani, hanno vinto loro

(ANSA) - BRUXELLES, 17 AGO - "Dovremo metterci in contatto con le autorità a Kabul, chiunque ci sia, i Talebani hanno vinto la guerra quindi dobbiamo parlarci, per discutere ed evitare un disastro migratorio e una crisi umanitaria", oltre che "evitare che torni il terrorismo": lo ha detto l'alto rappresentante della politica estera della Ue, Josep Borrell, al termine del Consiglio affari esteri.

La conclusione del Consiglio affari esteri, ha aggiunto Borrell, "è che il primo obiettivo è assicurare l'evacuazione del nostro staff, di quello afghano che ha lavorato per noi, e di chi vuole lasciare il Paese, non possiamo abbandonarli, faremo tutto il possibile per dargli riparo" L'alto rappresentante Ue ha ringraziato l'Italia per il corridoio aereo, la Francia per la sicurezza militare sul campo, e gli altri Paesi Ue che hanno fornito i visti per i 400 lavoratori afghani delle istituzioni Ue.

Nella dichiarazione congiunta al termine dei lavori del Consiglio i ministri degli Esteri hanno chiesto "l'immediata cessazione di ogni violenza, il ripristino della sicurezza e dell'ordine civile e la protezione e il rispetto della vita, della dignità e dei beni dei civili in tutto l'Afghanistan". "L'Unione europea presterà attenzione particolare a quegli afghani la cui sicurezza potrebbe essere ora in pericolo a causa del loro impegno per i nostri valori comuni", proseguono i ministri, che esprimono anche "profonda preoccupazione per le segnalazioni di gravi violazioni e abusi dei diritti umani".