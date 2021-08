Migranti: tribunale blocca il rimpatrio di 9 minori da Ceuta

(ANSA) - MADRID, 16 AGO - Un tribunale di Ceuta, enclave spagnola in Marocco, ha disposto lo stop temporaneo del rimpatrio di nove migranti minorenni che stavano per essere rimandati nel Paese nordafricano su ordine di Madrid. Lo si apprende da una risoluzione giudiziaria a cui ha avuto accesso l'ANSA.

La giustizia ha accolto così la richiesta di due associazioni, Coordinadora de Barrios e Fundación Raíces, che si sono opposte ai rimpatri di minori migranti in Marocco (nell'ordine di 15 al giorno) decisi nei giorni scorsi dal governo. La disposizione dell'esecutivo coinvolge ragazzi under 18 arrivati senza accompagnatori adulti nell'enclave a maggio, quando ci fu un entrata in massa di migliaia di persone.

La risoluzione giudiziaria odierna smentisce la versione fornita dal governo — che ha negato di aver agito in modo irregolare — , sostenendo che non sono state rispettate le garanzie previste dalla legge nel caso dei minori (ad esempio, l'analisi della situazione individuale di ogni ragazzo con l'intervento del pm e dei suoi tutori legali). Ora procura e governo avranno tre giorni di tempo per apportare gli elementi necessari a far si che il tribunale possa valutare più approfonditamente il caso.

Nel frattempo, sarà la città autonoma di Ceuta a doversi prender carico di loro.

La sospensione cautelare del rimpatrio era stato richiesto per 12 minori: la Fundación Raíces ha spiegato che si tratta di alcuni dei 30 per i quali era stato disposto il rimpatrio tra oggi e domani. La corte interpellata ha constatato tuttavia che tre di loro erano già stati rimandati in Marocco. Secondo l'agenzia di stampa Efe, cinque dei ragazzi che dovevano essere rimpatriati oggi hanno ottenuto in extremis la possibilità di essere ascoltati da un giudice e sono ancora in territorio spagnolo. (ANSA).