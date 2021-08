Covid: Iran, record di 655 decessi in 24 ore

(ANSA) - ISTANBUL, 16 AGO - Nuovo record di decessi per il Covid in Iran. Il ministero della Salute di Teheran ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono morte altre 655 persone, il dato peggiore dall'inizio della pandemia. Le vittime complessive salgono a 98.483. I nuovi casi confermati sono 41.194, arrivando in tutto a oltre 3,7 milioni. Molto difficili sono le condizioni negli ospedali, con 7.379 pazienti in terapia intensiva. Le vaccinazioni sfiorano invece quota 20 milioni, di cui oltre 4 milioni di richiami. (ANSA).