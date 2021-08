Afghanistan, arriva nel pomeriggio il volo di rimpatrio degli italiani da Kabul

Arriverà nel primo pomeriggio a Roma il primo volo dell'aeronautica militare con a bordo i nostri connazionali, ma anche una ventina di cittadini afghani, partito ieri sera da Kabul. Lo ha riferito la giornalista di Sky Tg24 che si trova a bordo dell'aereo che in questo momento ha fatto un secondo scalo tecnico ad Islamabad, in Pakistan.

L'esercito americano ha "messo in sicurezza" l'aeroporto di Kabul, dove il personale dell'ambasciata si è raccolto in attesa dell'evacuazione dopo che la capitale è stata conquistata dai talebani: lo ha annunciato il Dipartimento di Stato. "Possiamo confermare che l'evacuazione sicura di tutto il personale dell'ambasciata è stata completata", ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price in una nota. "Tutto il personale dell'ambasciata si trova nell'aeroporto internazionale di Hamid Karzai, il cui perimetro è protetto dalle forze armate statunitensi".

I talebani affermano che la situazione a Kabul, dopo la loro presa del potere, è "pacifica" e non si ha notizia di scontri". Lo afferma una personalità dei jihadisti, citato dalla Bbc, che non fornisce il nome.